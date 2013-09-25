Почти каждый второй субъект хозяйствования в Украине занимается торговлей

С начала 2013 года (по состоянию на 23 сентября) в Украине зарегистрировано 153,6 тыс. новых субъектов хозяйственной деятельности, 71,4 тыс. (46%) из которых декларируют основным видом своей деятельности торговлю.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

По ее данным, подавляющее большинство субъектов хозяйствования, которые планируют заниматься торговлей, декларируют розничную торговлю разных направлений – по большей части продуктами питания и напитками в неспециализированных магазинах. Так, торговать в розницу планируют более 51 тыс. зарегистрированных субъектов. А оптовую торговлю основным видом деятельности задекларировали почти 16 тыс. новосозданных субъектов хоздеятельности.

В Укргосреестре также отметили, что наибольшие показатели регистрации бизнеса с начала года зафиксированы в Киеве (20,5 тыс. субъектов хозяйствования) Донецкой (12 тыс.), Днепропетровской (10,2 тыс.), Харьковской (9,6 тыс.) и Одесской областях (9,3 тыс.).

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.