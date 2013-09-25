Миндоходов за 8 месяцев изъяло товаров на 184 млн грн

Сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за 8 месяцев 2013 года из-за нарушения таможенных правил изъяли товаров на 184 млн грн, из которых 41,4 млн грн составил денежный эквивалент конфискованных автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Порядка 34,4 млн грн составил объем конфискованных товаров широкого потребления, а 28,9 млн грн – оборудования», - сообщили в пресс-службе.

В частности, по информации министерства, сотрудники Львовской таможни с начала года изъяли три автомобиля и вертолет, которые позднее были переданы Львовской станции скорой помощи.

«За 8 месяцев Миндоходов перечислило в госбюджет 74,9 млн грн, полученных от реализации имущества, попавшего в собственность государства», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, помимо конфиската Миндоходов с начала года также изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн