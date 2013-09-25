Азаров: все спорные вопросы Украина и Россия могут решить по правилам ВТО

Астана. Премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание своего российского коллеги Дмитрия Медведева на то, что все проблемные вопросы, которые возникают во взаимной торговле, можно разрешить, используя условия Всемирной торговой организации, членами которой является как Украина, так и Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил на брифинге, комментируя результаты встречи с Медведевым.

«Я высказал свою позицию, что да, мы признаем право наших партнеров по СНГ, по Таможенному союзу рассматривать возможные риски. Безусловно, мы готовы вместе с ними такие риски рассматривать, и я на этом акцентировал внимание, что пора от общих фраз перейти к конкретному рассмотрению возможных рисков, изучению их размеров, последствий и т. д. Вместе с тем, я обратил внимание на то, что правила ВТО, которыми руководствуется и Россия, и Украина, дают достаточно возможностей, чтоб урегулировать возможный реэкспорт и множество других вопросов, о которых сейчас российская сторона говорит», - сказал Азаров.

Он высказал надежду, что все проблемные вопросы между Украиной и Россией удастся снять.

«Я уверен, что при наличии доброй воли можно любые вопросы решать, в том числе и эти», - сказал премьер-министр Украины. Он также сообщил, что в ходе встречи с российским премьером были обсуждены вопросы таможенных ограничений при ввозе украинских товаров на территорию РФ, вопросы поставок кондитерской и трубной продукции в Россию.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Астане (Казахстан) премьер-министр Украины Николай Азаров предложил премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву перейти к предметному обсуждению торговых вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Российской Федерации в связи с предстоящим подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.