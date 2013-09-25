На межбанке котировки гривни к доллару изменились незначительно

В среду, 25 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1795/8,1815 грн/долл. по сравнению с 8,1795/8,1835 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0510/11,0575 грн/евро с 11,0360/11,0455 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2556/0,2561 грн/рубль с 0,2557/0,2562 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9815 (+0,0595).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3465/1,3515.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 сентября к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1825/8,1860 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0360/11,0425 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2565/0,2570 грн/рубль.