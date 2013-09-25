ЕЭК проанализирует последствия свободной торговли Украины и Евросоюза

Астана. Ответные меры в виде установления пошлин со стороны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут быть введены в отношении Украины лишь после анализа результатов для стран Таможенного союза от действия Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил глава комиссии ЕЭК Виктор Христенко. «Конечно так», - сказал Христенко, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать установления пошлин лишь после анализа действия соглашения (после его подписания) и определения конкретных цифр ущерба.

При этом он отметил, что вопрос определения рисков и объема ущерба необходимо детально проанализировать.

«Если Украина сделала свой выбор, то насколько это будет дальше связано или не связано с теми рисками, о которых в частности высказывается Россия — время покажет», - сказал Христенко.

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Как сообщал УНИАН, по информации советника Президента России Сергея Глазьева, отвечающего за евразийскую экономическую интеграцию, Евразийская экономическая комиссия изучает вопрос прекращения отношений свободной торговли с Украиной в случае подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС.

Справа УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в его состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.