Министр финансов США предупредил о риске дефолта страны

США исчерпают способность к заимствованию не позднее чем к 17 октября и к этому моменту будут иметь на руках всего около 30 миллиардов долларов, сказал в среду министр финансов Джек Лью.

Новая оценка содержалась в письме лидерам Конгресса, где Лью призвал их действовать быстро, чтобы повысить долговой лимит нации, сейчас составляющий 16,7 трлн долл., сообщает Reuters.

"Если правительство в конце концов окажется неспособно оплатить все свои счета, результаты могут быть катастрофическими", - сказал он.

Правительство приблизилось к границе долгового потолка в мае, но прежде ему удавалось избегать дефолта благодаря экстренным способам управления средствами, такими, как приостановка вложений в пенсионные фонды для госслужащих.

Ранее министерство финансов говорило, что эти способы управления деньгами исчерпают себя к середине октября, оставив правительству около 50 млрд долл.

В письме Конгрессу Лью написал, что новая оценка учитывает свежую информацию о квартальных налоговых поступлениях и деятельности нескольких крупных трастовых фондов правительства.

Лью повторил, что администрация президента Барака Обамы не будет обсуждать долговой потолок и предупредил республиканцев в Конгрессе, что намерение сделать некоторые правительственные платежи более приоритетными, чем другие, "иными словами, будет дефолтом".

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