Moody’s снизил рейтинги 11 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 украинских банков до странового уровня Caa1, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Кроме того, агентство рассматривает возможность дальнейшего снижения рейтингов 13 банков и одной лизинговой компании вслед за снижением рейтингов Украины до уровня «Caa1» с «B3» из-за низкой ликвидности украинской банковской системы и серьезного давления на государственные резервы, обусловленного спросом населения на валюту и необходимостью осуществить значительные долговые выплаты до конца 2014 года.

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«Moody's снизил базовые кредитные оценки 10 банков и снизил долговые и депозитные рейтинги, в том числе по национальной шкале, 11 банков и одной лизинговой компании. Кроме того, Moody's рассматривает возможность дальнейшего снижения долговых рейтингов, в том числе по национальной шкале, 13 банков и одной лизинговой компании», - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, речь идет о снижении рейтингов таких банков, как «Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Проминвестбанк», «Сбербанк России» (украинский филиал), «ПУМБ», «Банк Финансы и Кредит», «ОТР банк», «VAB банк», банк «Пивденный», банк «Кредит Днепр», «Укринбанк» и лизинговая компания «Райффайзен лизинг Аваль».

При этом, как отметили в агентстве, рейтинги банков не могут быть выше суверенных рейтингов. Единственное исключение было сделано для банка «Приватбанк» в декабре 2012 года, когда рейтинг банка был на одну позицию выше общестранового рейтинга.

В Moody’s не исключают, что в дальнейшем суверенный рейтинг Украины может быть пересмотрен в сторону понижения. При этом, по сообщению ряда СМИ, аналогичные опасения высказали аналитики международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's, объяснившие свои намерения отсутствием понятной политики государства в сфере рефинансирования долговых выплат.

Как сообщал УНИАН, ранее Moody's снизил рейтинги шести украинских эмитентов – компаний «Метинвест», «Донецксталь», «Мироновский хлебопродукт», «Лемтранс» и Ferrexpo, а также крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК до «Caa1» с «B3» вслед за снижением рейтинга Украины.