Потенциал российской экономики исчерпан - S&P

Замедление роста экономики России связано с исчерпанием потенциала существующей модели роста, считают эксперты Standard & Poor’s.

В докладе компании отмечается, что рост ВВП России по итогам текущего года замедлится до 2%, по сравнению с 3,4% в 2012 году и 4,3% в 2011 году, сообщают Вести Экономика.

"Одной из причин снижения роста ВВП является то, что ухудшение экономической ситуации в еврозоне и других странах обусловливает снижение спроса на российский экспорт, особенно нефть, газ и другие сырьевые товары. При этом российская экономика испытывает дефицит инвестиций в новые производственные мощности значительной по размеру добывающей промышленности", - отмечается докладе S&P.

Помимо этого эксперты отмечают, что негативно сказывается на росте экономики России отток частного капитала, который достигает весьма внушительных размеров, поскольку деловой климат сдерживает привлечение как внутренних, так и иностранных инвестиций.

Читайте также: Инфляция в РФ превысила среднеевропейскую в 11 раз

В докладе также говорится о постепенном ослаблении экономики, с 2012 года наблюдается рост инфляции. По итогам первого полугодия 2013 года, инфляция составляла в среднем 7,1%, что намного выше целевого значения, установленного Банком России (5-6% в 2013 г.). В то же время уровень безработицы (5,3% в июле 2013 г.) оставался рекордно низким.

"Эти факторы, а также сокращение профицита торгового баланса позволяют сделать вывод о том, что российская экономика работает почти на пределе своего потенциала", - считают эксперты.