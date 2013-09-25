Янукович: Украина поможет Европе выйти из кризиса

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что внедрение зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом поможет процессу выхода Европы из экономического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время презентации инвестиционных возможностей Украины в рамках шестого Всемирного экономического симпозиума в Нью-Йорке.

«Я убежден, что присоединение внутреннего рынка Украины, ее производственных и сельскохозяйственных мощностей к европейскому экономическому пространству будет иметь существенное позитивное влияние на общеевропейскую экономическую ситуацию и поможет процессу выхода Европы из кризиса», - сказал Янукович.

По его словам, ЗСТ с Евросоюзом сделает Украину частью европейского рынка. «Ключевой составляющей соглашения станет создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это делает наше государство частью европейского рынка, а следовательно - будет стимулировать продолжение его качественной модернизации», - сказал Президент.

По мнению главы государства, после внедрения зоны свободной торговли с Евросоюзом Украина станет более понятной и доступной для всех партнеров и инвесторов, работающих со странами-членами Евросоюза, поскольку отныне национальная экономика будет функционировать по единым правилам и стандартам.

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