Количество миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе за год выросло на 300 тыс.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в прошлом году стало почти на 300 тысяч миллионеров больше. Общее их количество составило 3,68 млн человек.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на экспертов международной консалтинговой фирмы Capgemini и ведущего канадского банка Royal Bank of Canada, которые обнародовали совместный "Отчет о богатстве в АТР".

Согласно данным доклада, совокупное состояние миллионеров оценивается в 12 трлн долларов - на 12,2% больше, чем годом ранее.

Авторы исследования учитывали только тех богачей, у которых в ценные бумаги обращено не менее 1 млн долларов. В расчет не принимались стоимость недвижимости, автомобилей, яхт, предметов роскоши.

Как отметил аналитик банка Джордж Льюис, "в течение последних пяти лет число миллионеров в АТР растет в два раза быстрее, чем в остальном мире, а их совокупное состояние - в три раза".

АТР впервые обошел Северную Америку по числу миллионеров в 2011 году, но в минувшем году вновь переместился на второе место. В США и Канаде насчитывается 3,73 млн миллионеров с совокупным капиталом 12,7 трлн долларов. Тем не менее, по прогнозам экспертов, АТР может вновь возглавить список уже в 2014 году.

В целом же в мире в прошлом году насчитывалось 12 млн миллионеров. Их общее состояние - 46,2 трлн долларов. В частности, в Европе проживали 3,41 млн миллионеров (10,9 трлн долларов), Латинской Америке - 520 тысяч (7,54 трлн долларов), на Ближнем Востоке - 490 тысяч (1,81 трлн долларов) и в Африке - 140 тысяч (1,26 трлн долларов).