Украина официально предложила Таможенному союзу трехсторонние консультации с участием ЕС

Украина официально предложила странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что официальное предложение принять участие в трехсторонних консультациях, было сделано им 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Я официально предложил главам стран — участницам Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выжимания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

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Азаров также отметил, что украинская сторона готова пояснить странам Таможенного союза, что существуют достаточно действенные механизмы предотвращения реэкспорта товаров на территорию Таможенного союза и такого реэкспорта также можно избежать.

«Такого тоже не будет, если мы договоримся об элементарных мерах по определению страны происхождения товаров», - сказал премьер-министр.