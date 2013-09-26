Греция не нуждается в третьей программе помощи - вице-премьер страны

Греция не нуждается в третьей программе помощи и может обеспечить свои нужды, не обременяя дополнительно своих кредиторов, заявил вице-премьер страны Эвангелос Венизелос.

Венизелос, который также занимает пост министра иностранных дел в коалиционном правительстве, решительно настроен не причинять дальнейших убытков партнерам Греции по Евросоюзу и Международному валютному фонду, которые уже предоставили стране 240 миллиардов евро (325 миллиардов долл.), чтобы спасти ее от банкротства, передает Reuters.

"Мы понимаем очень, очень хорошо, как сложно для каждого правительства смириться со смягчением долга... Наша просьба - не смягчение долга. Это дополнительное перепрофилирование без проблем, без дополнительного обременения для наших институциональных партнеров", - сказал Венизелос.

Его комментарии появились вскоре после выборов в Германии, которая согласна поддерживать Грецию только в обмен на меры строгой экономии, которые вызывают политические и социальные волнения в средиземноморском государстве.

Долговой кризис Греции потряс еврозону и мировые финансовые рынки и втянул страну в рецессию, длящуюся шестой год. Общая безработица колеблется около 28%, а безработица среди молодежи - около 60%.

"Мы говорим о возможности потерянного поколения", - сказал Венизелос, добавив, что перспектива социального взрыва в случае, если грекам придется терпеть дополнительные меры экономии, является самым большим риском для страны.

"Невозможно осуществить новые бюджетные меры. Это невозможно - вводить новые сокращения зарплат и пенсий", - сказал он.

Со времени суверенного долгового кризиса 2009 года Греция не имеет доступа на международные рынки капитала, прибегая только к краткосрочным заимствованиям и опираясь на две программы международной финансовой помощи и крупное списание долга частными кредиторами.

Как сообщал УНИАН, Люк Кон, президент Национального банка Бельгии, в своем радиоинтервью бельгийской радиостанции RTBL заявил, что для помощи Греции может потребоваться еще две новые крупные кредитные программы.

Вопрос о необходимости предоставления новых кредитов Греции начал обсуждаться летом, после заявлений со стороны МВФ. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в августе подтвердил, что, скорее всего, понадобится еще один, третий по счету, пакет помощи.

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