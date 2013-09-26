Moody’s снизил рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги украинских городов Киева и Харькова до общестранового уровня Caa1 с В3, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Moody's Investors Service снизил рейтинги эмитентов в национальной и иностранной валюте для украинских городов Киева и Харькова до уровня Caa1 с B3 и рассматривает возможность дальнейшего снижения рейтингов этих городов», - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Moody's понизил рейтинги 11 украинских банков до странового уровня Caa1, а также заявил о возможном снижении рейтингов 13 банков и одной лизинговой компании вслед за снижением рейтингов Украины, продиктованным низкой ликвидностью украинской банковской системы и серьезным давлением на государственные резервы, обусловленным спросом населения на валюту и необходимостью осуществить значительные долговые выплаты до конца 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Moody's снизил рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения. Следом агентство снизило рейтинги пяти украинских эмитентов – компаний «Метинвест», «Донецксталь», «Мироновский хлебопродукт», «Лемтранс» и Ferrexpo, а также крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК до «Caa1» с «B3».

В Moody’s не исключают, что в дальнейшем суверенный рейтинг Украины может быть пересмотрен в сторону понижения. При этом, по сообщению ряда СМИ, аналогичные опасения высказали аналитики международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's, объяснившие свои намерения отсутствием понятной политики государства в сфере рефинансирования долговых выплат.