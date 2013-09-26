Прогнозы о дефолте Украины преувеличены – глава Представительства ЕС

Прогнозы о возможном крахе украинской экономики и о дефолте в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС во многом преувеличены и высказываются людьми, которые опасаются успеха в процессе ассоциации Украины с ЕС. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински в ходе международной конференции «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: вызовы и возможности», проходящей в Киеве.

«В последние недели мы слышали прогнозы о крахе экономики, о дефолте, я был очень поражен тем, что в украинском правительстве быстро поняли, что это во многом неправильные прогнозы», - сказал Томбински. «Причины таких прогнозов в том, что люди, которые такие прогнозы высказывают, боятся того, что ассоциация будет успешной и что не будет места для черных сценариев, как для Украины, так и ЕС».

При этом Томбински подчеркнул, что сам по себе путь ассоциации с ЕС несет много вызовов, но и решает многие проблемы.

«Ассоциация – это не только свободная торговля. Это еще и развитие делового климата. Если он будет неприемлем для украинцев, украинского бизнеса, он не будет интересен для других инвесторов. ЗСТ может предоставить выход и решение многих проблем», - подчеркнул Томбински.

Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре помощник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев отмечал, что ассоциация с Европейским союзом может спровоцировать дефолт Украины и Европе потребуется не менее 35 млн долл. для того, чтобы предотвратить крах украинской экономики.