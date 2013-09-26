Акимова: в Администрации Президента пока нет проекта бюджета-2014

Проект государственного бюджета на 2014 год находится на согласовании Министерства финансов и еще не был подан в Администрацию Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, на какой стадии подготовки находится бюджет, она сказала: «Я не знаю. Об этом надо спросить у министра финансов Колобова (Юрия Колобова - УНИАН). Бюджетом занимается правительство, а не Администрация Президента».

Также она уточнила, что документ в АП еще не поступал.

«Еще не было», - подчеркнула она.

Читайте также: Бюджет-2014: Кабмин пишет "с колес"

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, правительство подает в ВР законопроект о госбюджете на следующий год до 15 сентября текущего года.

Кабмин в субботу, 14 сентября, зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.