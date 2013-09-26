Британский банк Barclays закрывает бизнес по управлению капиталом в 130 странах мира

Британский банк Barclays прекратит предоставление услуг по управлению капиталом примерно в 130 странах мира к 2016 году и сократит рабочие места в этом секторе, сообщает Reuters.

Это решение финучреждения является частью стратегии по увеличению прибыли и сокращению расходов.

В бизнесе Barclays Wealth работает около 8 тысяч сотрудников, но массовые увольнения не планируются, хотя некоторая часть сотрудников может перейти на работу в другие отделения.

Barclays еще в апреле объявил о своих планах реструктурировать бизнес по управлению капиталом, чтобы уделить больше внимания розничному и корпоративному подразделениям.

Как сообщал УНИАН, кредитный регулятор США подал иск против девяти крупных международных банков по делу о продаже ипотечных ценных бумаг на 2,4 млрд долл. двум кредитным объединениям, которые позже обанкротились. Американский регулятор надеется вернуть хотя бы часть денег, утраченных этими кредитными организациями. В списке банков и Barclays.

В то же время, Европейская комиссия заявила о своих подозрениях в отношении 13 крупнейших инвестиционных банков, которые вступили в сговор, чтобы защитить свою прибыль от торговли деривативами в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. В списке также Barclays.

Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента Barclays Bank до "А"с "А+".