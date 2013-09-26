Госказначейство несколько улучшило показатели бюджета Украины

Государственная казначейская служба Украины улучшила показатели поступления доходов в государственный бюджет за январь-август 2013 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, снизились на 2,922 млрд грн, или на 1,32%, - до 217,79 млрд грн. Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета по за январь-август 2013 года составил 217,6 млрд грн, что на 3,112 млрд грн, или на 1,4%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-август 2013 года составили 187,624 млрд грн (по оперативным данным - 187,6 млрд грн), что на 827 млн грн, или на 0,44%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-август текущего года составили 30,166 млрд грн (ранее - 30 млрд грн), что на 2,095 млрд грн, или на 6,49%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-август текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 5,846 млрд грн, или на 18,8%, по сравнению с январем-августом 2012 года - до 36,928 млрд грн (ранее - 36,9 млрд грн).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.