Миндоходов прогнозирует возмещение НДС векселями на 12 млрд грн

Министерство доходов и сборов Украины по результатам инвентаризации заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость, а также с учетом прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года, прогнозирует возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«По расчетам, сумма НДС, которая может быть возмещена финансовыми казначейскими векселями, составит порядка 12 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как отмечается, инвентаризация была проведена в рамках выполнения постановления правительства №683 от 21 августа текущего года. Возмещение НДС из бюджета посредством финансовых векселей, как подчеркивают в Миндоходов, станет возможным только после утверждения Кабинетом министров предельной суммы возмещения. «Кроме того, получить возмещение векселями налогоплательщики смогут только после подачи соответствующего заявления», - разъяснили в министерстве.

В Миндоходов напомнили, что возмещение платежей по НДС казначейскими векселями стало возможным после вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Финансовые казначейские векселя имеют срок обращения 5 лет и прибыльность 5% годовых.

«В целом за 8 месяцев текущего года налогоплательщикам возмещено 36,9 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем возмещений вырос на 5,8 млрд грн (19%)», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поручил Миндоходов провести инвентаризацию возможного объема возмещений НДС векселями до 23 сентября текущего года.

Согласно правительственному постановлению №683 возмещение НДС финансовыми векселями будет проходить по заявлению налогоплательщика и при условии, что сумма возмещения составляет не менее 500 тыс. грн.

При этом процедура возмещения задолженности по НДС векселями может быть осуществлена уже до конца 2013 года. А собственно срок выдачи векселя не может превышать 10 дней с момента подачи запроса.

По состоянию на 1 августа плательщиками НДС в целом по Украине являлись 244,3 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей. Казначейские векселя, как ожидается, будут простыми и не подлежащими аннулированию.

В начале июля министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сообщил, что объем текущей задолженности по НДС составляет порядка 4,5 млрд грн, а еще порядка 11 млрд грн – это суммы, которые оспариваются в судах.

В июле Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.