CityCommerce Bank увеличит уставный капитал на 45%

Акционер CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») увеличит уставный капитал банка на 45,45%, или на 125 млн грн, - до 400 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционер банка 25 сентября принял решение об увеличении уставного капитала банка путем размещения 125 тыс. простых именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. грн на общую сумму 125 млн грн.

Привлеченные средства эмитент намерен направить на увеличение объемов активных операций банка и повышение его финансовой устойчивости.

В конце августа CityCommerce Bank увеличил уставный капитал на 79,110 млн грн, или на 40,4%, - до 275 млн грн.

Справка УНИАН. CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 3,557 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,526 млрд грн, обязательства — 3,323 млрд грн, средства клиентов — 2,204 млрд грн.

На 1 сентября уставный капитал банка составлял 275 млн грн.

В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 23,438 млн грн.

Собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».