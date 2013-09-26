Доллар вырос на закрытии межбанка

В четверг, 26 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1950/8,2010 грн/долл. по сравнению с 8,1855/8,1880 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0580/11,0700 грн/евро с 11,0560/11,0630 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2542/0,2547 грн/рубль с 0,2544/0,2549 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1585 (+0.1035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3465/1,3515.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1795/8,1815 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0510/11,0575 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2556/0,2561 грн/рубль.