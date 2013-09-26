Ирландия получит очередной транш от МВФ в 1 млрд долларов

Совет директоров МВФ одобрил перечисление очередного транша финансовой помощи Ирландии в размере 1 млрд долларов. Кредитор доволен ходом реформ, проводимым Дублином, благодаря которым удалось существенно снизить дефицит бюджета.

В начале сентября министр финансов Ирландии Майкл Нунан предупредил, что страна в следующем году может обратиться к Европейскому Союзу и МВФ, чтобы получить дополнительные 10 млрд евро, передают Вести.ru.

Нунан отметил, что на эти средства будет создан резервный фонд, предназначенный на случай кризисных ситуаций и нехватки финансирования. Министр выразил надежду, что Брюссель и МВФ удовлетворят просьбу Ирландии, не выдвигая дополнительных условий.

В 2010 году Дублин получил пакет финансовой помощи размером 85 млрд евро для стабилизации ситуации в банковском секторе, на следующий год Ирландия была внесена в список стран PIIGS, куда вошли Португалия, Италия, Испания и Греция: в этих государствах кризис серьезно расшатал экономические системы. Наряду с этим Ирландия станет первой страной, вернувшей долг международным финансовым институтам.