МВФ подтверждает планы провести переговоры с Украиной до конца осени

Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает планы провести переговоры с руководством Украины о возобновлении сотрудничества и подписания новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Я могу сказать, что технические дискуссии продолжаются, и встреча (миссии с руководством страны - УНИАН) состоится позднее, этой осенью», - сказал Райс.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о кредите. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина готова заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

Как сообщал УНИАН, в июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Тогда же, в июле, Совет директоров Международного валютного фонда выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений, поскольку задолженность Украины перед Фондом превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества с МВФ станет сигналом к возобновлению сотрудничества с Европейским Союзом по программе предоставления финансовой помощи Украине в объеме 610 млн евро.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление бывшего главы миссии Кристофера Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.