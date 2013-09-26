МВФ: еврозона нуждается в бюджетном ведомстве

Еврозона нуждается в центральном бюджетном органе, считают в Международном валютном фонде.

На взгляд экспертов, бюджетное ведомство позволит еврозоне более эффективно противостоять будущим кризисам, поскольку можно будет консолидированно проводить превентивные антикризисные меры, сообщают Вести.ru.

В то же время у такой идеи есть ряд противников, в первую очередь Германия, власти которой опасаются, что привязка своего баланса к балансам слабых стран еврозоны повлечет за собой ряд негативных последствий.

"Разделение бюджетных рисков означает, что страны, где циклические условия лучше в данный момент, оказывают поддержку тем, кто столкнулся с трудностями. Это не означает, что одна и та же страна всегда оказывает помощь или получает ее", - говорят эксперты МВФ.

Помимо этого МВФ предлагает государствам еврозоны создать некий резервный фонд, "подушку безопасности", средства которого могли бы быть использованы для помощи странам, столкнувшимся с экономическими проблемами.

По оценкам экспертов МВФ, ежегодные отчисления в такой фонд, объемом около 1,5-2,5% ВВП еврозоны, обеспечили бы такую же поддержку, какую правительство Германии оказывает своим регионам.