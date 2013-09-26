ВВП США во II квартале увеличился на 2,5%

Реальный рост ВВП США во втором квартале 2013 года, согласно окончательной оценке, составил 2,5% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США, сообщает Прайм.

В первом квартале текущего года экономика США увеличилась на 1,1%, в четвертом квартале 2012 года — на 0,4%.

Динамика показателя за прошедший квартал совпала со второй оценкой. Эксперты предполагали третью оценку на уровне 2,6%.

В сообщении ведомства отмечается, что рост ВВП в минувшем квартале обусловлен, прежде всего, положительной динамикой потребительских расходов, а также увеличением инвестиций и объема экспорта.

Темпы роста реальных потребительских расходов во втором квартале замедлились, по окончательной оценке, до 1,8% с 2,3% кварталом ранее; между тем экспорт товаров и услуг увеличился на 8% после снижения на 1,3% по итогам первого квартала. Реальный импорт товаров и услуг увеличился на 6,9%, тогда как кварталом ранее рост составил 0,6%.

ВВП (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны) является одним из основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о ВВП рассчитывается по кварталам и впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка еще дважды пересматривается по истечении месяца.