Экономика Британии выросла на 1,3%

Рост ВВП Великобритании во втором квартале 2013 года, по окончательной оценке, подтвержден на уровне 0,7% к предыдущему кварталу. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании, передает ИТАР-ТАСС.

Предыдущая оценка показателя за второй квартал была объявлена 23 августа. Зафиксированный за отчетный период рост ВВП Великобритании стал самым значительным за последние три года. Рост ВВП отмечен по всем основным производственным сферам - в промышленности, строительстве и сфере услуг, отмечает ведомство.

При этом рост ВВП в первом квартале пересмотрен до 0,4% против ранее объявленных 0,3%. Позитивный вклад в изменение показателя произошел в связи с переоценкой вложений в основной капитал и общих государственных расходов на конечное потребление.

Тем не менее, в годовом исчислении рост ВВП Великобритании во втором квартале, по окончательной оценке, понижен до 1,3% против прежней оценки в 1,5% после повышения в предыдущем квартале на 0,3%.

Последняя экономическая статистика Великобритании, считают аналитики, свидетельствует в пользу начавшегося восстановления британской экономики. Но темпы его в ближайшее время будут низкими.

Как сообщало в начале сентября Управление национальной статистики, промышленное производство в Великобритании в июле 2013 года не изменилось относительно июня после июньского роста на 1,3% - самого сильного месячного прироста с августа 2012 года.

В годовом исчислении промпроизводство в Великобритании в июле снизилось на 1,6% после того, как в июне выросло впервые с апреля 2011 года - на 1,2%. Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Великобритании с мая превышает отметку 50 пунктов, сигнализируя о росте экономики. В августе этот показатель вырос до 57,2 пункта, достигнув очередного максимума с апреля 2011 года.

Согласно опубликованной в конце августа статистике ОЭСР, рост ВВП стран-участниц ОЭСР во втором квартале 2013 года ускорился к предыдущему кварталу до 0,5% против 0,3% в первом квартале, в годовом исчислении - до 0,9% против 0,6%. ОЭСР указывает Великобританию в числе стран с наибольшим ростом ВВП.

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