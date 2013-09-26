Эксперт: украинская экономика вернется к докризисному уровню только к концу 2015 года

Украинская экономика вернется к докризисному уровню 2008 года только к концу 2015 года при условии, что в следующем году будет показывать рост порядка 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе пресс-конференции в Киеве выразил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его словам, страны с развивающимися экономиками после падения 2009 года все равно смогли отвоевать свои позиции в 2010 году. Мировая экономика продемонстрировала падение в 2009 году, но отвоевала свои позиции уже в 4-м квартале 2009 года, российская экономика смогла достичь докризисного уровня в 2011 году.

«Украина в данном плане чувствует себя недостаточно хорошо», - считает эксперт.

По мнению Устенко, на экономическое состояние страны будут влиять многие факторы, на которые правительство должно иметь очень четкие и быстрые варианты реагирования. К таким факторам Устенко отнес возникновение сложностей в торговле с Российской Федерацией, возможность или невозможность подписания соглашения с Европейским Союзом об ассоциации, возобновление программ с МВФ, снижение уровня ликвидности на мировых рынках, ситуацию в Сирии, отсутствие структурных реформ в экономике Украины.

«Неподписание соглашения об ассоциации с ЕС может крайне негативно сказаться на восприятии Украины нашими кредиторами и инвесторами, и отвоевать эти позиции будет крайне сложно», - сказал эксперт.

Также он отметил, что наиболее реалистичным сроком получения кредита от МВФ, при условии позитивного развития сценария, является март 2014 года.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

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