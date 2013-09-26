Кредитование в еврозоне падает рекордными темпами

Европейский центробанк опубликовал статистику по денежным агрегатам и банковскому кредитованию в августе 2013 года. Цифры показывают, что объем кредитования в регионе сокращается наиболее быстрыми темпами с момента создания еврозоны.

По данным доклада ЕЦБ, банковское кредитование компаний и частных лиц в еврозоне в августе 2013 г. упало на 2% по сравнению с показателями за аналогичный период 2012 г. Это самое сильное снижение в объеме частного кредитования с момента создания зоны евро в 1999 г, сообщают Вести.ru.

Стоит отметить, что в течение этого года уже были отмечены рекордные темпы снижения кредитования. Новые данные говорят об ускорении этого процесса.

“Вышедшие показатели довольно красноречиво говорят о продолжении кредитного кризиса в еврозоне. ЕЦБ обеспечивает банки достаточной ликвидностью, однако многие средние и небольшие компании в проблемных странах, таких как Испания, Португалия, Греция, по-прежнему испытывают трудности с получением доступа к финансированию. И пока я не вижу каких-либо факторов, которые могли бы переломить эту ситуацию”, - отмечает экономист NordLB Йенс Крамер.

“Мы наблюдаем довольно мрачную картину на европейском рынке кредитования. Хотя в ЕЦБ заявили о том, что Центробанк не в силах изменить динамику корпоративного кредитования, мы считаем, что ЕЦБ будет трактовать эту ситуацию как одну из главных причин в пользу сохранения сверхмягкой монетарной политики в еврозоне”, - комментирует аналитик Newedge Group Аннализа Пьяцца.

Наряду с данными по кредитованию также были опубликованы показатели по денежной массе. В частности, денежный агрегат М3, который отражает объем наличных денег в обращении, срочных депозитов, а также крупных депозитных сертификатов, в августе 2013 г. вырос на 2,3% по сравнению с августом 2012 г. ЕЦБ рассматривает M3 как один из индикаторов будущей инфляции.