Долг местных правительств в Китае превысил 3 трлн долларов

Совокупный объем задолженности местных правительств в Китае достиг 19 трлн юаней (3,1 трлн долларов). Об этом сообщила газета "Цзиньцзи цанькао бао", передает ИТАР-ТАСС.

По информации издания, в августе государственное аудиторское управление КНР приступило к изучению ситуации с долговой нагрузкой на местном уровне. Работа аудиторов еще продолжается, однако предварительные результаты свидетельствуют о том, что за два последних года размер обязательств провинциальных бюджетов удвоился.

Впервые китайские и зарубежные экономисты начали высказывать опасения по поводу финансовой стабильности КНР в 2011 году, когда правительство опубликовало данные, согласно которым объем задолженности местных исполнительных органов власти составил 10,7 трлн юаней (1,7 трлн долларов).

Совокупный размер долгов провинциальных правительств с точки зрения его соотношения с ВВП находится на приемлемом уровне, отмечает издание. Между тем, в некоторых случаях он уже превышает объемы бюджетных доходов, что, по мнению экспертов, достаточно опасно.

Китай занимает первое место в мире по размеру золотовалютных резервов и имеет низкий уровень госдолга. Однако в силу несбалансированности налоговой системы местные органы власти сталкиваются с проблемами при пополнении бюджета, поэтому вынуждены прибегать к масштабным заимствованиям. Ситуация усугубляется тем, что они реализуются через непрозрачные схемы, например, в виде банковских кредитов для аффилированных с правительством финансовых организаций и госпредприятий.