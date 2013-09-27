Британия против увеличения взносов в бюджет ЕС

Правительство Британии выступило против предложения властей Евросоюза увеличить взносы в общий бюджет ЕС в этом году, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС увеличить финансирование бюджета союза с тем, чтобы оплатить счета, задолженность по которым составляет почти 5 млрд долларов.

До этого ЕС уже привлек в 2013 году дополнительные 10 млрд долларов на покрытие растущих расходов. Против этого выступали Британия и еще несколько стран, однако большинство стран-членов ЕС тогда проголосовали за увеличение финансирования бюджета союза.