Миндоходов разработало электронные форматы документов отчетности по единому соцвзносу

Министерство доходов и сборов Украины разработало электронные форматы документов отчетности по единому взносу на общеобязательное социальное страхование для подготовки налогоплательщиков к предоставлению отчетности по единому соцвзносу в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, ознакомиться с новой формой документа можно на официальном портале Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, при предоставлении отчетности в электронном виде налогоплательщик использует цифровую подпись. Получить сертификаты открытых ключей можно бесплатно в пунктах регистрации аккредитованного Центра сертификации электронных ключей Миндоходов. За 8 месяцев 2013 года министерство выдало 591 тыс. ключей электронной цифровой подписи. На сегодняшний день в Украине действует 104 центра сертификации электронных ключей.