Инфляция в Японии ускорилась до максимума за пять лет

Инфляция в Японии достигла максимальных темпов за последние 5 лет. Индекс потребительских цен, если исключить свежие продукты, увеличился на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Однако этот рост основан только на увеличении цен на энергоносители и продовольствие. Если исключить эти группы товаров, то цены снизились на 0,1%.

Ослабевшая иена, которая потеряла за последний год около 20% по отношению к американскому доллару, привела к росту цен на импортируемое в больших количествах топливо, сообщают Вести.ru.

Так, цены на бензин выросли на 13,2% г/г, а стоимость киловатт-часа подскочила на 8,9%. Снижение цен на товары длительного пользования произошло из-за активной конкуренции среди производителей и низкого потребительского спроса.

Монетарные власти Японии уверены, что целевого уровня инфляции в 2% можно добиться только благодаря росту заработных плат. "До тех пор пока оплата труда не растет вместе с ценами, экономическое развитие будет временным и преходящим. Покупательская способность домохозяйств снизится, что приведет к сокращению спроса и негативно скажется на всей экономике. А это в свою очередь сведет на нет наши усилия по борьбе с дефляцией", - прокомментировал сложившееся положение участник комитета по монетарной политике Банка Японии Кодзи Исида.

Пока в Японии идет обратный процесс. Средний уровень зарплат в августе снизился на 0,4% по сравнению с прошлым годом, продолжая тенденцию, начавшуюся 14 месяцев назад.