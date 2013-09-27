Дефицит бюджета Евросоюза в 2013 году удвоится – источник

Дефицит бюджета Евросоюза достигнет 20 млрд евро в этом году. Таким образом, показатель за прошлый год, когда бюджет ЕС впервые в истории стал дефицитным, составив 11,2 млрд евро, будет превышен практически вдвое. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС осведомленный источник в Европейском парламенте, по итогам состоявшейся в четверг в Брюсселе тройственной встречи Еврокомиссии, Комитета по бюджету Европарламента и представителей председательствующей в Евросоюзе Литвы.

По его словам, до конца осени Еврокомиссия должна получить счета по всем европейским программам, сумма которых составит около 50 млрд евро, при том, что в европейской казне на этот год осталось лишь 30 млрд евро. Неоплаченные счета будут перенесены на 2014 год, параллельно Еврокомиссия вновь обратится к странам сообщества с запросом на расширение финансирования.

В 2012 году Еврокомиссия была вынуждена перенести на 2013 год оплату 11,2 млрд евро, в частности, по проектам в рамках амбициозной европейской программы студенческих обменов "Erasmus Mundus 2". После ожесточенных споров с Еврокомиссией, страны-члены сообщества согласились внести дополнительные деньги в европейский бюджет двумя траншами - 7,3 млрд евро летом этого года и 3,9 млрд - до конца октября.

Недостаток средств в бюджете ЕС в 2012 году образовался впервые в истории и скорее всего закрепится отныне на системном уровне. Во всяком случае дефицитные статьи изначально заложены в проект перспективного бюджета ЕС на ближайшие 7 лет - с 2014 по 2020 год, по которому Европарламент проголосует на сессии в Страсбурге в последнюю неделю октября.

Как сообщал в августе Евростат, зона евро вышла из рецессии - во втором квартале этого года экономический рост по 17 странам европейского монетарного союза составил 0,3% по сравнению с первым кварталом. По 28 странам Евросоюза рост составил 0,3%.

Однако ВВП зоны евро за второй квартал 2013 года по сравнению с аналогичными показателями 2012 года, сократился на 0,7%, а всего Евросоюза - на 0,2%.

Германия остается "локомотивом роста" сообщества - ее экономика продемонстрировала во втором квартале рост на 0,7%. "Хорошим сюрпризом" стала ситуация во Франции, где вместо прогнозировавшихся 0,2% рост достиг 0,5%. Еще более неожиданным стал рост в такой проблемной стране как Португалия в размере 1,1%.

Экономический спад продолжается в Испании, Италии и на Кипре, который стал "европейским рекордсменом" по спаду экономики, составившему 1,4%.

Европейские аналитики рассчитывают, что позитивная экономическая динамика в Европе продолжится в третьем квартале.