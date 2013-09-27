Прибыль Nike превзошла прогнозы благодаря росту продаж в США и Европе

Производитель спортивных товаров Nike Inc извлек пользу от высоких продаж в Северной Америке и Европе в прошлом квартале и сообщил в четверг о превысившей ожидания рынка квартальной прибыли.

Прибыль за квартал, завершившийся 31 августа, составила 780 миллионов долл., или 86 центов на акцию, по сравнению с 567 миллионами долл., или 63 центами, годом ранее. Опрошенные Рейтер аналитики прогнозировали показатель на уровне 78 центов.

Общая выручка выросла на 7,7 процента до 6,97 миллиарда долл., а глобальные заказы на поставку позднее в нынешнем году, которые компания называет "будущими заказами", повысились на 10% без учета курсовых разниц.

Выручка компании в Северной Америке увеличилась на 9%, а в Западной Европе, где многие ритейлеры сегодня переживают вялый спрос, - на 8%.

Объем будущих заказов на поставку в период с нынешнего месяца по январь 2014 года вырос на 12% как в Европе, так и в Северной Америке.

В Китае - там компания сейчас столкнулась с излишком складских запасов и высокой конкуренцией - продажи упали на 3%, хотя будущие заказы выросли на 2%.

Акции компании прибавили на продленных торгах в четверг 5,7%.