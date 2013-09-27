За последние 15 лет госдолг Южной Кореи вырос в 8 раз

Государственный долг Республики Корея (РК) с 1998 по 2013 год увеличился в 8 раз и составил 480,3 трлн вон (432 млрд долларов). Такие данные содержатся в распространенном сегодня докладе министерства финансов, сообщает ИТАР-ТАСС.

По прогнозам экспертов, в 2014 году госдолг РК вырастет до 515,2 трлн вон (478,4 млрд долларов). Таким образом, государственный долг на душу населения в Южной Корее впервые превысит отметку в 10 млн вон (9 тысяч долларов). В России этот показатель составляет 3,6 тысяч долларов, в США - более 53 тысяч долларов.

Наиболее значительный рост госдолга в РК за последние 15 лет произошел в 1998 году (на 20 трлн вон), в 2004 (на 37,4 трлн вон) и 2008 (на 50,6 трлн вон), отмечается в докладе.

За период с 1998 по 2013 год ВВП Южной Кореи увеличился более чем в 2,5 раза. В следующем году, по оценкам министерства финансов, он составит 1410 трлн вон (1,28 трлн долларов).