Белый дом выделит Детройту 320 млн долл.

Президент США Барак Обама намерен выделить городу-банкроту Детройту финансовую помощь в размере $320 млн, где предусмотрены расходы на снос ветхих зданий, наем сотрудников полиции, пожарных и модернизацию транспортной системы, передают Вести.ru.

Делегация из Вашингтона во главе с генеральным прокурором Эриком Холдером, министром жилищного строительства и городского развития и министром транспорта Энтони Фоксом встретятся с официальными лицами штата и “Города моторов”.

Детройт, город в котором некогда было сосредоточено самое крупное автопроизводство, заявил о своем банкротстве после многих лет упадка, в результате которого население сократилось более чем в два раза до 700 тыс. с 1,8 млн человек. Город выпустил муниципальные облигации на сумму в $18 млрд, общественный транспорт не отвечает современным требованиями, электрификация улиц оставляет желать лучшего, а в случае чрезвычайной ситуации приходится слишком долго ожидать карету скорой помощи или прибытие полицейских. Кевин Орр занял должность антикризисного управляющего в марте текущего года.

Белый дом заявил, что выделит из федеральных фондов почти $150 млн на снос ветхих зданий и перепланировку окрестностей. Целевая денежная субсидия федерального правительства города составила $65 млн и $25,4 млн поступило из государственных и частных источников, для того чтобы снести старые постройки и отреставрировать ряд объектов.

Согласно докладу “Будущее Детройта” в городе почти 150 тыс. пустых и заброшенных участков и 20 квадратных милей свободной земли, что сопоставимо с территорией Манхэттена.

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