Курс гривни до конца года останется стабильным – эксперт

Курс национальной валюты по отношению к доллару США, несмотря на давление на государственные резервы и растущий объем государственного долга, останется стабильным в коридоре 8,1-8,3 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил финансовый аналитик компании «Альпари» Александр Михайленко.

«Национальный банк агрессивно сдерживает курс валют. И потому, даже несмотря на рост дефицита торгового баланса, высокой волатильности курса мы, наверное, не увидим. Вероятнее всего курс гривни до конца года останется на уровне 8,1-8,3 грн/долл.», - сказал Михайленко.

При этом, по его мнению, вероятность давления на курс гривни очень велика.

«В случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС дефицит торгового баланса только увеличится, потому что по понятным причинам импорт из Европы увеличится – из-за снижения и упразднения таможенных пошлин, а украинский экспорт в Россию – уменьшится. Опять же по понятным причинам», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его мнению, Украине будет все сложнее привлекать внешние займы – из-за снижения суверенных рейтингов Украины и дороговизны средств на внешних рынках, обусловленной общей долговой политикой США. «Украина не сможет рассчитывать на дешевые деньги. При этом стоимость обслуживания долга, который на данный момент преимущественно рефинансируется, будет только расти», - отметил эксперт.

Вместе с тем, Михайленко отказался делать какие-либо долгосрочные прогнозы курса гривни. «Более длительные прогнозы делать было бы нецелесообразно. Тем не менее, если мы посмотрим на движения курса основных валют – евро против гривни, доллара против гривни, рубля против гривни, то мы увидим, что все эти валюты растут. Одновременно на европейских площадках движение курсов разнонаправленное. Можно сделать вывод, что курс валют является несколько слабым на нашем рынке и это не является поводом для бегства от гривневого капитала к другим валютам», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл.

Чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл. По итогам января-августа чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте).

В августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,244 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,554 млрд долл., продали - на 1,690 млрд долл.

Ранее в сентябре опрошенные УНИАН эксперты прогнозировали снижение курса гривни к доллару до 8,5 грн за доллар до конца года.