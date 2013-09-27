Гривня на закрытии межбанка понизилась к доллару

В пятницу, 27 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1865/8,1920 грн/долл. по сравнению с 8,1875/8,1915 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0835/11,0950 грн/евро с 11,0560/11,0655 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2522/0,2527 грн/рубль с 0,2532/0,2537 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3980 (+0.2230).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3475/1,3540.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1950/8,2010 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0580/11,0700 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2542/0,2547 грн/рубль.