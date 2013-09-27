Экономическая динамика в Украине будет зависеть от объема потерь на рынках стран ТС– эксперты

Динамика макроэкономических показателей Украины в 2014 году на сегодняшний день плохо поддается каким-либо прогнозам, поскольку во многом будет зависеть от объема потерь на рынках стран Таможенного союза и показателя роста импорта из Европейского Союза в связи с упразднением импортных пошлин в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявили директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев и руководитель активов компании «Кинто» Павел Ильяшенко.

«Макропоказатели 2014 года прогнозировать трудно, потому что не очень понятно, какое снижение экспорта в страны Таможенного союза – Россию, Беларусь, Казахстан. Торговый баланс и без того не очень хороший, и он будет хуже», - подчеркнул Разуваев.

При этом он уточнил, что некоторой компенсацией потерь могут служить прямые инвестиции. «Дефицит (торгового баланса - УНИАН) отчасти будет компенсирован за счет инвестиций, даже если это будут так называемые горячие (спекулятивные - УНИАН) деньги», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению Ильяшенко, заявленные правительством макропоказатели на 2014 год, в частности рост ВВП в 3%, могут быть достигнуты за счет эффекта сравнения. «Роста ВВП в 3% можно достичь только из-за сравнения: если этот год закончится совсем плачевно, а следующий немного лучше, то за счет эффекта сравнительной базы получится 3% рост», - отметил эксперт.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что по-настоящему положительной динамика будет только в том случае, если, во-первых, инвесторы снова увидят в Украине возможность зарабатывать, а во-вторых, когда в Украине начнут формировать внутреннего инвестора. «Почему мы наблюдали бум инвестиций до 2010 года? Потому что инвесторы видели, что здесь можно заработать. Что же до фундаментальных реформ, которых все ждут и декларируют, то я бы предложил обратить внимание на некие менее масштабные, но крайне важные вещи. Например, реализацию инициативы о снижении налогообложения фонда заработной платы. Наши зарплаты тут же выйдут из тени, а объем налоговых отчислений станет больше. Таким образом, мы начнем формировать внутреннего инвестора», - отметил Ильяшенко.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в случае подписания Украиной договора с ЕС об ассоциированном членстве придется в рамках СНГ применить защитные меры.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета официально предложил странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выдавливания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

Справка УНИАН. Проект закона «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в размере 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.