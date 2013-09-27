Для секвестра бюджета-2013 пока нет оснований - представитель Нацбанка

Украина не превысила нормативы, предусмотренные законом о государственном бюджете, поэтому нет оснований для секвестра госбюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий Литвицкий.

По его словам, коррективы возможны лишь в отношении базовых макроэкономических показателей на текущий год.

“Некоторые не понимают, какие политические последствия идут за секвестром, а некоторые подталкивают секвестр, забывая, что когда у них была такая ситуация с дефицитом не 3-5%, а 15%, они о секвестре не говорили”, - отметил Литвицкий.

По его словам, при оценке бюджетной ситуации важен не размер дефицита госбюджета, а способы его финансирования.

“Дефициты бюджета и в Европе были большие. Проблема в том, какие источники финансирования ты привлечешь, что продашь. Если это приватизация, какие расходы сократишь, какие доходы мобилизуешь”, - сказал Литвицкий.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 1,7% - до 189,7 млрд грн, а в январе-августе сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4% - до 217,6 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,8 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», дефицит госбюджета должен составить 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходы – 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн. Предельный уровень госдолг на 31 декабря 2013 года не должен превысить 483 млрд грн. Однако опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что по итогам года дефицит госбюджета превысит плановый уровень и достигнет 4-5% ВВП.