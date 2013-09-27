Китай открывает зону свободной торговли в Шанхае

Власти КНР объявили об открытии Шанхайской зоны свободной торговли, призванной стимулировать экономическое развитие и будущие реформы страны.

Официально новая экономическая зона откроется в субботу, передает Русская служба "Би-би-си".

На территории зоны трейдеры смогут свободно конвертировать валюту, при этом действующие законы Китая не будут распространяться на иностранные инвестиции в зону.

Аналитики разделились в своем отношении к новому проекту: некоторые предположили, что зона действительно сможет стать подспорьем в реформах страны, однако критики считают, что изолированное расположение зоны в восточных пригородах Шанхая не даст ей развернуться на полную мощность.