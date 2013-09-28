МВФ одобрил предоставление Румынии займа в 1,98 млрд евро

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) сегодня одобрил выделение Румынии займа в размере порядка 1,98 миллиарда евро. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, штаб-квартира которого размещается в Вашингтоне, передает ИТАР-ТАСС.

Речь идет о займе, который должен выделяться в течение 24 месяцев. При этом, по данным пресс-службы, Бухарест уведомил МВФ о том, что рассматривают данную договоренность как профилактическую и не намерен использовать кредитные ресурсы организации.

Пресс-служба добавила, что аналогичную профилактическую финансовую поддержку в объеме 2 млрд долларов Румыния запросила у Европейского союза.

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