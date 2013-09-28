В России планируют запустить проект открытого бюджета

Российские финансовые власти до конца года планируют запустить проект открытого гражданского бюджета, сообщает "Прайм" со ссылкой на главу Федерального казначейства Романа Артюхина.

"Сейчас методические указания Минфин принял в виде нормативного акта для субъектов Федерации, сейчас 1 октября вносится бюджет (в Госдуму). Потом пройдет бюджетная процедура в парламенте, естественно, он может поменяться и после того, как он будет принят и утвержден президентом он тут же будет опубликован - будет подписан бюджет, будет и гражданский бюджет", - сказал Артюхин. Он пояснил, что уже сейчас есть доменное имя www.budget.gov.ru.

"Могу анонсировать, что у нас уже объявлен конкурс на разработку этого единого портала бюджетной системы, сейчас он находится у нас в тестовой зоне", - сообщил Артюхин. По его словам, в первом квартале 2014 года Казначейство планирует ежедневно размещать информацию о финансовых показателях деятельности каждого публично-правового образования, каждые три-пять дней - информацию о доходах и расходах, о кассовой позиции, о поставках средств бюджетов.

На следующем этапе, по словам Артюхина, этот объем информации будет расширяться, например, появится прозрачная информация по субсидиям и субвенциям, как регионам и городам, так и юридическим лицам.

"Кому какие субсидии даны, на какие цели, каков результат их использования - к сожалению, сейчас это не прозрачно", - пояснил глава ведомства. Он привел в пример подобную систему в Бразилии. Так, если бы, по его словам, он был чиновником в этой стране, то на подобном портале можно было бы найти информацию по расходам ведомства на его билет на Сочинский форум, стоимости размещения в гостинице и пользователь мог бы оценить, насколько эффективны были бы эти траты, если результатом подобной поездки является общение на "круглых столах".

"Конечно, надо быть готовым к такому уровню прозрачности, потому что так возникает ситуация обратной связи, и необходимости отвечать на те вопросы, которые задает общество", - заключил Артюхин.