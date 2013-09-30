Золото дорожает на фоне финансовых проблем в США

На валютном рынке 27 сентября золото дорожало на фоне опасений по поводу повышения лимита госдолга США.

К закрытию торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 15,1 доллара, или на 1,1% - до 1339,20 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.

Как считают эксперты, вопрос с увеличением лимита госдолга, скорее всего, политики решат своевременно, однако могут вновь оставить неурегулированными ключевые бюджетные проблемы.

Напомним, президент США Барак Обама заявил 27 сентября т.г. в телеобращении, что не пойдет на уступки республиканцам по бюджету, чтобы избежать временного прекращения финансирования федерального правительства

Как сообщал УНИАН, мировой спрос на золото во 2-м квартале 2013 года снизился на 12% - до 856 тонн (27,5 млн унций) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В стоимостном выражении спрос составил 39 млрд долларов.

Ювелирный спрос вырос на 37% до 576 тонн на 26,2 млрд долларов, инвестиционный спрос - снизился на 63% до 105,4 тонны на 4,8 млрд долларов.

Центральные банки во 2-м квартале снизили покупку золота на 57% до 71 тонны на 3,2 млрд долларов.

При этом добыча золота во 2-м квартале увеличилась на 4% до 732 тонн, переработка снизилась на 21%.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%.