Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов в мире, обогнав постоянного лидера Coca-Cola

Бренд компании Apple стал самым дорогим в мире, обогнав постоянного лидера рейтинга Coca-Cola, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

Соглано отчету Interbrand, предыдущий лидер рейтинга - Coca-Cola - в этом году занял третье место. Это первый раз за 13 лет, когда эта компания не возглавляет список. На втором месте оказался Google, поднявшись с четвертого места. Эксперты отмечают, что в топ-10 лучших мировых брендов входят пять компаний, связанных с технологиями - Apple, Google, Microsoft, Samsung и Intel.

По оценкам экспертов Interbrand, стоимость бренда Apple составляет 98,3 млрд долл., что на 28% выше показателей 2012 года.

Компания Interbrand, принадлежащие группе Omnicom, занимается составлением рейтингов лучших мировых брендов с 2000 года. По мнению исполнительного директора Interbrand Джеза Фрамптона, появление Apple на первом месте было «вопросом времени».

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