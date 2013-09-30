Чего следует ждать от валютного рынка на текущей неделе - эксперт-прогноз

На динамику евро на текущей неделе (30 сентября – 4 октября 2013 года) влияние будет оказывать макроэкономическая статистика из США и еврозоны. По прогнозу аналитиков FOREX CLUB в Украине, важными для рынка станут американские данные по занятости в несельскохозяйсвтенном секторе за сентябрь, от них будет зависеть насколько вероятно сокращение стимулирующих экономику мер в октябре текущего года. Поддержку евро может оказывать неопределенность относительно повышения верхней планки госдолга США, из-за чего растет риск технического дефолта.

Диапазон колебания евро на международном рынке на неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,3400 – 1,3700. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 11,02 – 11,27 грн.

Курс продажи наличного доллара на текущей неделе может находиться в границах 8,19 – 8,21 грн. Некоторое давление на гривню будет исходить со стороны нарастающей проблемы США по повышению верхней планки государственного долга. Угроза технического дефолта в Штатах может сказаться ростом девальвационных настроений населения.

Для российской валюты текущая неделя может оказаться волатильной. С одной стороны, давление на рубль может оказать ожидаемая позитивная статистика из США по рынку труда за сентябрь. С другой стороны, опасения инвесторов относительно ситуации с принятием бюджета в США на 2014 год будет поддерживать котировки нефти и формировать позитивнфй фон для укрепления рубля. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,25 – 0,263 грн.