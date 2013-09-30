В Шанхае заработала экспериментальная зона свободной торговли

Китайская экспериментальная зона свободной торговли в Шанхае в воскресенье официально начала свою работу, пишет Газета.ru со ссылкой на «Синьхуа».

На торжественной церемонии ее открытия присутствовали секретарь парткома Шанхая Хань Чжэн, мэр города Ян Сюн и министр коммерции КНР Гао Хучэн. Лицензии на работу в зоне свободной торговли были выданы 36 компаниям, включая 11 СП и компаний, созданных исключительно на иностранном капитале.

Как сообщал УНИАН, Госсовет КНР официально утвердил пилотный проект создания Шанхайской зоны свободной торговли (ШЗСТ). Это связывают с планами превратить мегаполис в значимый международный финансовый, торговый и судоходный центр, сопоставимый с Гонконгом.

Проект создания ШЗСТ был одобрен еще в начале июля на заседании Госсовета КНР. Теперь же он окончательно утвержден.