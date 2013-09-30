США угрожает остановка работы правительства

В США приготовились к остановке работы федерального правительства - время, отведенное Конгрессу для того, чтобы принять законопроект о временном бюджете, истекает, а законодатели накануне не дали повода надеяться на разрешение конфликта, передает NEWSru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Лидеры обеих партий заявили, что хотели бы избежать первой c 1996 года остановки работы правительства, но их публичные выступления казались более направленными на перекладывание вины за тупиковую ситуацию друг на друга.

Спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер (штат Огайо) призвал Сенат принять закон, который контролируемая республиканцами нижняя палата одобрила рано утром в воскресенье, 29 сентября. Однако это вряд ли произойдет, так как в нем исключено финансирование так называемого Obamacare - социальной реформы Барака Обамы, касающейся медицинского страхования. На законодателей не подействовали даже угрозы со стороны Белого дома о наложении на закон вето. Лидер демократического большинства в сенате Гарри Рид уже заявил, что в редакции, предполагающей отсрочку проведения реформы здравоохранения, закон принят не будет.

Демократы в свою очередь говорят, что Бейнер может сам разрешить тупиковую ситуацию, попросив палату представителей принять план Сената, предусматривающий сохранение финансирования программ медицинского страхования, введенного при Обаме. Как полагает WSJ, на такой шаг республиканцы пойдут, только когда ситуация дойдет до крайности, чтобы общество не обвинило их в остановке работы правительства.

Из-за бюджетных разногласий между демократами и республиканцами работа американского правительства неоднократно приостанавливалась и раньше. Дольше всего - ровно три недели - двери федеральных министерств и ведомств были закрыты в декабре 1995 года - январе 1996 года.

Верхняя палата Конгресса планирует собраться на свое заседание в понедельник, 30 сентября, в 14:00 по местному времени (в Киеве будет 21:00 вечера). До наступления нового финансового года, а значит до возможного прекращения работы правительства, останется 10 часов.

Если компромисс не будет найден, с 1 октября, когда в стране начинается новый финансовый год, федеральное правительство не сможет выплачивать зарплаты служащим и финансировать другие свои расходы. В итоге 800 тысяч госслужащих из 2,1 млн будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Правда, законодатели подготовились: приняли законопроект, который обеспечит работу ключевых структур, в том числе армии, авиадиспетчеров, пограничного контроля и после 1 октября.

Накануне к законодателям с призывом не допустить подобного развития событий обратился глава военного ведомства Чак Хейгел, который назвал "удивительно безответственными" попытки повлиять на политические решения, провоцируя кризис финансирования. Президент Обама в пятницу призвал республиканцев прекратить "показуху" и принять сенатский законопроект о временном бюджете, чтобы избежать негативных последствий для граждан и экономики: "В течение следующих трех дней республиканцы в Палате представителей должны решить, присоединиться ли к Сенату и сохранить работающее правительство, или закрыть его".

Даже если стороны найдут компромисс, это будет лишь временной отсрочкой, отмечают аналитики. В середине октября правительство США исчерпает лимит госдолга, и это потребует принятия Конгрессом соответствующего решения, которое вновь неизбежно станет поводом для конфронтации республиканцев и демократов по бюджетным вопросам. Белый дом заявляет, что не намерен вновь торговаться с республиканцами, обменивая их согласие на повышение лимита на новые сокращения расходов. Министерство финансов США исчерпает лимит заимствований, а также свободные денежные средства в период с 22 октября 2013 года до конца месяца. Министр финансов США Джейкоб Лью в письме спикеру Джону Бейнеру заявил, что потолок госзаимствований будет достигнут 17 октября.

Многие американские аналитики полагают, что Конгресс не сможет найти выход из тупика и работа правительства будет приостановлена - "время на исходе, сейчас шансы остановки правительства - 99,9%".