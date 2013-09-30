Опыт Казахстана по модернизации финансовой системы может быть полезен Украине – глава Набсовета украинского БТА Банка

Опыт Казахстана,являющегося одним из лидеров среди стран СНГ в инновационном развитии финансовой системы, может быть полезен Украине для реформирования этого ключевого для экономического развития страны сектора.

Об этом УНИАН сообщил глава наблюдательного совета украинского «БТА Банка» Рысбек Токтомушев.

«Казахстан уже давно зарекомендовал себя как передовая страна СНГ в части инноваций в финансовой системе. Так, в свое время, Казахстан первым провел реформу пенсионной системы, в основу которой были положены негосударственные пенсионные фонды», - сказал Рысбек Токтомушев.

По его словам, в Казахстане была, в частности, проведена реформа системы надзора за финансовыми учреждениями, в ходе которой был создан мегарегулятор – АФН – объединяющий функции надзора банков, и небанковских финансовых учреждений.

Эта страна за последние годы также создала одну из наиболее мощных на просторах СНГ банковских систем. Три крупнейших банка Казахстана на сегодняшний день: Казкоммерцбанк, Народный Банк Казахстана и БТА Банк. БТА Банк и Народный банк Казахстана ведут переговоры об объединении.

«Если переговоры будут успешными, то чистые активы банка, сформированного на основе Народного Банка и БТА Банка, значительно превысят 25 млрд дол. Это больше, чем у любого банка в Украине», - заявил глава набсовета украинского «БТА Банка».

Рысбек Токтомушев также сообщил о том, что со 2 сентября 2013 года Казахстан изменил модель управления валютным курсом страны. Раньше курс тенге был де-факто привязан к доллару США, Теперь операционным ориентиром курсовой политики является корзина, состоящая из 3 валют: доллар США, евро и российский рубль.

Удельный вес валют в корзине составляет: доллар – 70%, евро – 20%, рубль – 10%. Расчет курса тенге к корзине на ту или иную дату осуществляется по специальному алгоритму на основе фиксинга курса тенге к валютам корзины в установленное нормативными документами время предыдущего рабочего дня.

«Основная идея привязки курса тенге к корзине состоит в том, что использование валютной корзины больше соответствует структуре внешнеторговых операций страны, чем в случае привязки курса национальной валюты к какой-то одной иностранной валюте», - сказал глава набсовета украинского «БТА Банка».

Рысбек Токтомушев отметил, что механизмы привязки валютного курса к корзине иностранных валют успешно действуют и в России. В частности, Российская Федерация использует бивалютную корзину, состоящую из евро и доллара. Удельный вес доллара в ней 55%, евро – 45%.

По мнению главы набсовета украинского «БТА Банка», опыт Казахстана и России в перспективе может быть использован и Украиной. Сейчас в Украине де-факто действует модель привязки курса гривны к доллару США. Рысбек Токтомушев считает, что на данный момент, учитывая текущие потенциальные риски украинской финансовой системы, менять валютную систему в Украине все-таки нецелесообразно, но в дальнейшем казахский опыт для Украины может быть очень полезен.