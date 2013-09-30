Япония выделит 60 млрд долларов на защиту экономики

Правительство Японии разработало пакет мер для защиты экономики страны от возможных негативных последствий в результате готовящегося повышения потребительского налога в стране с нынешних 5 до 8%. Согласно опубликованному сегодня заявлению правительства, на это будет выделено 6 трлн иен (около 60 млрд долларов), передает ИТАР-ТАСС.

Задача разработать пакет специальных мер была поставлена перед министерством финансов и министерством экономики еще в начале сентября. Сам же проект повышения потребительского налога в стране будет одобрен уже первого октября.

Повышение должно будет пройти в два этапа - сперва с 5 до 8% в апреле 2014 года, а затем - с 8 до 10% в октябре 2015 года. Однако, как отметил на минувшей неделе министр по вопросам восстановления экономики Японии Акира Амари, в случае неудачи на первой стадии, правительство страны не станет продолжать следовать этому установленному курсу.

Между тем, в конце июля государственный долг Японии впервые превысил отметку 1 квдрлн иен (более 10,3 трлн долларов).

Размер государственного долга Японии уже более чем вдвое превышает валовой внутренний продукт страны. Япония удерживает "печальное" первенство по этому показателю среди ведущих промышленно развитых государств. Правительство страны регулярно обещает обуздать хотя бы нарастание долга, однако выполнить эту задачу до сих пор не удается. В последние два года рост долга только ускорился из-за больших расходов на восстановление страны от последствий разрушительного землетрясения и цунами 2011 года, которое опустошило весь северо-восток Японии.

Именно повышение уровня потребительского налога многие местные аналитики называют одним из возможных способов остановить рост госдолга страны.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.