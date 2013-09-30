СК «Брокбизнес» выплатила 2,4 млн грн за потерю урожая

Страховая компания «Брокбизнес» выплатила страховые возмещения на сумму 2,404 млн грн трем сельскохозяйственным обществам за потерю урожая озимой пшеницы, сообщила компания на своем сайте.

Согласно сообщению, неблагоприятные погодные условия привели к гибели значительной части урожая озимой пшеницы в Херсонской области. Согласно договорам страхования урожая, СК “Брокбизнес” выплатила пострадавшим компаниям соответствующие возмещения.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на рынке Украины с 1993 года. Компания имеет 38 лицензий Нацкомфинуслуг, предоставляет полный спектр страховых услуг и работает в классическом сегменте страхования.

Компания является членом Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины, Ядерного страхового пула, Федерации страховых посредников Украины, Лиги страховых организаций Украины.